Un incidente stradale ha causato forti disagi sulla Strada Statale 162 dir “Centro Direzionale”, nella zona orientale di Napoli, il 20 marzo 2025. Il sinistro, avvenuto attorno alle ore 19:00 di ieri, ha coinvolto due veicoli, uno dei quali alimentato a GPL. A seguito dell’incidente, uno dei veicoli ha iniziato a perdere gas, creando una situazione di potenziale pericolo.

Chiusura temporanea e lunghe code

Per garantire la sicurezza, il tratto della SS 162 dir, in direzione Napoli, è stato temporaneamente chiuso all’altezza del km 6,600, in corrispondenza dell’uscita di Cercola. L’incidente ha provocato lunghe code di auto in attesa di un ripristino della circolazione. Non sono stati segnalati feriti, ma l’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario a causa della fuga di gas dal veicolo coinvolto.

Intervento delle autorità

Sul posto sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il personale di Anas. Quest’ultimo ha gestito la circolazione, mentre le forze dell’ordine hanno contribuito a mantenere l’ordine. Nonostante l’efficienza degli interventi, l’incidente ha causato forti disagi al traffico. Fortunatamente, la situazione è ora in via di risoluzione, con la circolazione che dovrebbe essere ripristinata a breve.

Dinamica ancora da chiarire

Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente. Sebbene non siano stati registrati feriti, gli agenti stanno cercando di stabilire le cause del sinistro.