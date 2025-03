Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in una fabbrica di Battipaglia, nel Salernitano. Un operaio di 41 anni ha subito l’amputazione di quattro dita della mano destra a seguito di un trauma da schiacciamento.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato nel funzionamento di un macchinario quando un foglio di laminato si è bloccato all’interno della pressatrice. Nel tentativo di rimuovere l’ostruzione, la sua mano è rimasta intrappolata, causando lo schiacciamento e la successiva recisione delle dita.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente allertati, i sanitari del 118 hanno soccorso l’operaio e lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Successivamente, viste le gravi lesioni riportate, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Pellegrini di Napoli, specializzato in chirurgia della mano, per essere sottoposto a un delicato intervento.

Indagini in corso

Sull’incidente stanno indagando gli agenti di polizia del locale commissariato, sotto la guida del dirigente Giuseppe Fedele. Le autorità stanno esaminando le dinamiche dell’accaduto per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.