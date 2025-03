Il Tribunale di Napoli Nord ha condannato Francesco Cicala, ex responsabile del settore Urbanistica del Comune di Villaricca, per omicidio stradale in seguito alla morte del 20enne Alessandro Selvaggio. Il giovane, mentre effettuava consegne in scooter, perse il controllo del mezzo a causa delle pessime condizioni del manto stradale di via Roma, finendo in ospedale, dove morì cinque giorni dopo.

Le Cause dell’Incidente

La sentenza ha stabilito che a provocare la caduta del ragazzo furono le gravi carenze nella manutenzione della strada: segnaletica assente, buche e rappezzature pericolose. Il giudice Alessandra Farina ha ritenuto che il mancato intervento del funzionario abbia avuto un ruolo determinante nella tragedia, evidenziando un’omissione che ha costituito una violazione delle norme sulla sicurezza stradale.

La Condanna

Cicala è condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni ai familiari della vittima. Il provvedimento rappresenta un precedente significativo, sottolineando la responsabilità delle amministrazioni comunali nella manutenzione delle infrastrutture pubbliche e nella tutela della sicurezza dei cittadini.