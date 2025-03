Non ce l’ha fatta Jacopo Coda, il giovane 19enne di Piano di Sorrento, rimasto gravemente ferito giovedì scorso in un tragico incidente sulla Statale 163 “Amalfitana”, in località Tordigliano, nel comune di Vico Equense.

L’incidente: lo scontro fatale tra moto e minibus

Jacopo era in sella alla sua KTM Duke quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato frontalmente contro un minibus Mercedes. A bordo del veicolo c’erano 23 turisti sudcoreani diretti a Positano.

Il conducente del pullman, nonostante il disperato tentativo di evitare l’impatto, ha abbattuto il parapetto, rischiando di precipitare nel vuoto. Fortunatamente, sia l’autista che i passeggeri ne sono usciti illesi, seppur sotto shock.

La corsa in ospedale e la tragica notizia

Le condizioni di Jacopo Coda sono apparse subito gravissime. Dopo un primo intervento dei sanitari del 118, il giovane è stato trasportato in elicottero a Salerno. Purtroppo, dopo giorni di agonia nel reparto di Rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere.

Un gesto di amore: la donazione degli organi

Di fronte a una tragedia così devastante, la famiglia di Jacopo ha compiuto un gesto di grande generosità, acconsentendo all’espianto degli organi, affinché altre vite possano essere salvate nel suo nome.