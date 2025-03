Un grave incidente stradale ha causato il caos sul traffico lungo via Francesco Tedesco ad Avellino, coinvolgendo un bus della linea urbana e una Fiat Panda. L’impatto tra i due veicoli è stato frontale, provocando il ferimento di due persone.

I feriti e l’intervento dei soccorsi

I due feriti sono prontamente soccorsi dai sanitari del 118, che sono intervenuti sul luogo dell’incidente per prestare le prime cure e trasferire le vittime in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano gravi, ma sono in corso gli accertamenti per monitorare la situazione.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Al momento, la dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiarita. Gli agenti della sezione volanti della Questura di Avellino e gli operatori della polizia municipale sono sul posto per raccogliere testimonianze e ricostruire l’accaduto. Saranno fondamentali gli accertamenti sulle cause del sinistro per stabilire eventuali responsabilità.

Traffico in tilt lungo la strada d’ingresso al capoluogo irpino

L’incidente ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni di marcia lungo via Francesco Tedesco, una delle principali arterie che portano al centro di Avellino. Il traffico è stato gravemente compromesso per diverse ore, creando disagi sia per i residenti che per i pendolari in transito.