Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 7 via Appia, a Sparanise, con un bilancio drammatico. Una donna di 37 anni, Mariagrazia V., originaria di Teano, ha perso la vita a seguito di un impatto frontale tra due auto, una Fiat Tipo e una Mazda. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8:00. La donna è deceduta sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118.

Nello scontro sono rimasti feriti anche un padre e un figlio, le cui condizioni non sono specificate, ma che sono trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si sta indagando sulla dinamica dell’incidente, considerando anche che le condizioni meteo avverse potrebbero aver contribuito a rendere l’incidente più grave. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato.

A causa dell’incidente, Anas ha modificato la viabilità: per chi viaggia in direzione sud, c’è una deviazione obbligatoria sulla SP 7, mentre in direzione nord, la deviazione avviene a Taverna di Pignataro Maggiore. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e le forze dell’ordine, che stanno gestendo il traffico e lavorando per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.