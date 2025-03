Un intervento tempestivo e coordinato tra Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco ha permesso di salvare un’anziana donna intrappolata in casa durante un incendio a San Giorgio a Cremano. L’operazione, che ha richiesto grande coraggio e impegno, ha avuto un esito positivo grazie alla rapida reazione delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Il Drammatico Incendio e l’Intervento delle Forze dell’Ordine

L’incendio è scoppiato in un’abitazione situata in via Alcide De Gasperi, nel cuore di San Giorgio a Cremano. Gli abitanti della zona hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine dopo aver visto l’anziana donna urlare e sporgersi dal balcone per chiedere aiuto. La situazione sembrava critica e richiedeva un intervento rapido.

Immediatamente, gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, sono intervenuti sul posto. Nonostante le difficoltà, sono riusciti a entrare nell’abitazione in fiamme e a trarre in salvo l’anziana donna, evitando il peggio.

L’Assistenza Medica e la Sicurezza dell’Anziana

Dopo il salvataggio, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo, le sue condizioni non sono risultate gravi, ma sono state comunque monitorate per garantirne la stabilità. La prontezza delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha sicuramente contribuito a salvare la vita della signora.