Un incendio ha danneggiato l’auto di Franco Mazzariello, consigliere provinciale di Avellino e presidente del consiglio comunale di Valle del Sabato. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via Manfredi, ad Atripalda.

Indagini in corso: si sospetta il dolo

I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo le prime ipotesi investigative, l’incendio potrebbe essere di origine dolosa.

Tensione nel mondo politico locale

L’episodio ha generato preoccupazione tra gli amministratori locali e la cittadinanza. Non è ancora chiaro se si tratti di un atto intimidatorio o se ci siano altri moventi dietro il gesto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Attesa per gli sviluppi delle indagini

Le indagini sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità. Nel frattempo, la comunità locale resta in attesa di chiarimenti su un episodio che ha destato sconcerto e indignazione.