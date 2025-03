Il costo della benzina continua a rappresentare una spesa significativa per molti automobilisti italiani. Per alleviare questo onere, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’agevolazione sotto forma di fringe benefit, che può arrivare fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Cosa sono i Fringe Benefit?

I fringe benefit sono compensi non monetari che le aziende offrono ai propri dipendenti per integrare la retribuzione. Questi possono includere beni e servizi come auto aziendali, polizze assicurative, buoni carburante, rimborsi per le utenze domestiche o il mutuo, e servizi di welfare aziendale.

Nuovi Limiti di Esenzione per il Triennio 2025-2027

Per il periodo 2025-2027, la normativa prevede i seguenti limiti di esenzione fiscale per i fringe benefit:

1.000 euro all’anno: per la generalità dei dipendenti.

2.000 euro all’anno: per i dipendenti con figli a carico.

È importante notare che, se questi importi vengono superati, l’intero valore dei benefit sarà soggetto a tassazione IRPEF, non solo la parte eccedente.

Chi Può Beneficiare del Limite Maggiorato?

Il limite di 2.000 euro è riservato ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, inclusi figli naturali, adottivi o in affido. Un figlio è considerato fiscalmente a carico se il suo reddito annuo non supera 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per i figli fino ai 24 anni di età.

Come Funzionano i Buoni Carburante?

I buoni carburante rientrano tra i fringe benefit e possono essere erogati dal datore di lavoro ai dipendenti. Nel triennio 2025-2027, tali buoni possono beneficiare dell’esenzione fiscale fino ai limiti sopra indicati. Questo rappresenta un vantaggio sia per i dipendenti, che vedono ridursi le spese per il carburante, sia per le aziende, che possono offrire un benefit esentasse.

Rimborsi per l’Uso del Veicolo Personale per Motivi Aziendali

Oltre ai buoni carburante, esistono rimborsi specifici per i dipendenti che utilizzano il proprio veicolo per esigenze lavorative. Questi rimborsi sono calcolati in base alle tabelle ACI e non hanno un limite prestabilito, poiché sono legati all’effettivo utilizzo del mezzo per scopi aziendali. È fondamentale che il dipendente documenti accuratamente i chilometri percorsi e le destinazioni per ottenere il rimborso.