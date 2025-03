Un episodio decisamente pericoloso è stato documentato su Tangenziale di Napoli (A56), quando un uomo ha deciso di sfrecciare in monopattino elettrico sulla carreggiata, con il rischio di compromettere non solo la sua sicurezza, ma anche quella degli altri automobilisti. Nel video amatoriale, ripreso da un automobilista, si vede un uomo con una giacca bianca, zaino e jeans, mentre viaggia sul mezzo a due ruote nei pressi dello svincolo dei Camaldoli, in piena carreggiata. A rendere la scena ancora più pericolosa, la mancanza del casco, ormai obbligatorio per chi utilizza questo tipo di veicolo. La vicenda si è verificata di sera, al buio, aumentando i rischi legati alla scarsa visibilità.

La reazione delle autorità

L’incidente non è passato inosservato. Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) ha diffuso il video sui suoi canali social, commentando l’episodio con toni fortemente critici. A seguito della pubblicazione del video, la Tangenziale di Napoli, che monitora costantemente l’area con una fitta rete di telecamere, ha dichiarato che l’uomo sarà individuato e multato. La Polizia Stradale sarà informata e si occuperà di esaminare la situazione.

Un problema ricorrente

Purtroppo, episodi simili non sono nuovi. Un incidente simile si è verificato lo scorso 24 dicembre, quando un uomo è ripreso a viaggiare in monopattino elettrico sulla Strada Statale del Vesuvio (SS268), una strada tristemente nota per gli incidenti mortali. Questo episodio evidenzia ancora una volta la necessità di maggiore controllo e di regolamentazione nell’uso di veicoli elettrici su strade pericolose, dove la sicurezza dei conducenti e degli altri utenti deve essere sempre garantita.