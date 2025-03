Due uomini di 41 e 27 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia dopo un furto in un’abitazione a Santa Maria La Carità, lungo via Cappella dei Bisi.

L’Inseguimento e l’Arresto

I militari, durante un controllo nella zona, hanno notato un’auto sospetta e si sono avvicinati per verificare. Alla vista delle forze dell’ordine, i due hanno tentato una fuga disperata, durante la quale hanno lanciato dal finestrino una gabbia contenente canarini.

La corsa dei ladri è durata solo qualche centinaio di metri, fino a quando i Carabinieri sono riusciti a fermarli e a controllare il veicolo.

Il Bottino del Furto

All’interno dell’auto, i militari hanno trovato:

70 kg di rame

Sacchi contenenti rubinetteria e materiali in ferro

Un secchio con 6 tartarughe

Fortunatamente, i canarini lanciati dal finestrino sono recuperati illesi.

Refurtiva Restituita, Ladri in Manette

Le indagini hanno permesso di accertare che tutto il materiale e gli animali erano stati rubati da un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Cappella dei Bisi.

I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furto in abitazione e la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.