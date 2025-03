Paura a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, dove due persone sono precipitate in un burrone in località Ciorani. L’episodio ha richiesto un intervento tempestivo da parte dei Vigili del Fuoco, supportati dal Soccorso Speleo Alpino Fluviale e da un’unità sanitaria.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, una delle due persone coinvolte sarebbe scivolata accidentalmente nel burrone. Nel tentativo di prestare aiuto, anche un taglialegna presente sul posto ha perso l’equilibrio, cadendo a sua volta nella scarpata.

L’intervento dei soccorritori

Ricevuta la segnalazione, i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente con l’elicottero Drago 67, mentre la squadra dei Soccorritori Speleo Alpino Fluviali ha operato direttamente sul posto. Il complesso intervento ha permesso di recuperare entrambe le persone in difficoltà, garantendo il loro trasferimento in ospedale per accertamenti sulle condizioni di salute.

Situazione sotto controllo

Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, la situazione è stata riportata sotto controllo. Le due persone soccorse sono state affidate alle cure mediche e, fortunatamente, non si trovano in pericolo di vita.