La comunità di Grosseto è sotto shock per la tragica scomparsa di Aurora Bellini, la studentessa 19enne morta nella notte tra il 17 e il 18 marzo mentre si trovava in gita scolastica sul traghetto Napoli-Palermo.

Il dolore del padre: “Voglio solo la verità”

Paolo Bellini, padre di Aurora, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino, esprimendo tutto il suo dolore e la sua incredulità per quanto accaduto:

“Voglio solo la verità, mia figlia non aveva nessuna patologia. L’ho sentita l’ultima volta lunedì sera, mi ha detto che stava bene, che si stava divertendo e che sarebbe andata a mangiare una pizza con i compagni di scuola prima di andare in discoteca sulla nave. Mi ha anche detto che non avrebbe fatto tardi.”

Il padre ha poi aggiunto:

“La cosa più atroce è accettare l’idea che la dovrò portare per l’ultimo viaggio al cimitero. Aveva solo 19 anni, era nel fiore della sua vita, una ragazza solare, con una parola buona per tutti.”

Le indagini in corso: si cerca di chiarire le cause del decesso

Secondo una prima ipotesi, la giovane sarebbe morta a causa di un infarto, un evento insolito per una ragazza della sua età. Tuttavia, le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire l’esatta causa del decesso.

La Procura di Torre Annunziata, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, sta lavorando per fare piena luce sulla vicenda. Sarà la Procura di Nocera Inferiore a procedere con l’autopsia, che potrà fornire risposte definitive.