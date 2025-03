Sono in stato di fermo con l’accusa di omicidio preterintenzionale i due fratelli accusati di aver ucciso Gioacchino Vaccaro, un fruttivendolo di 45 anni, dopo un brutale pestaggio avvenuto a Partinico, in provincia di Palermo. La tragedia è scoppiata in seguito a una lite stradale, che ha visto coinvolti i due fratelli, di 30 e 43 anni, nella zona di Largo Avellone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita da una discussione in strada, ma i dettagli sono ancora in fase di accertamento. Dopo la violenta rissa, Vaccaro, rimasto gravemente ferito, è trasportato in ospedale, dove è morto nella serata di ieri a causa delle ferite riportate. Nonostante i soccorsi, l’uomo ha perso conoscenza durante il trasporto e non è riuscito a sopravvivere.

I Fratelli e la Dinamica della Lite

I due fratelli di Partinico sono inizialmente coinvolti nella rissa, ma sembra che anche il figlio e la moglie di uno dei fratelli siano intervenuti, con la possibile partecipazione di altre persone al pestaggio. Gli investigatori stanno ancora indagando sulle eventuali responsabilità di altri familiari coinvolti nell’aggressione.

Sembra che la lite iniziale sia iniziata a causa di un diverbio legato alla strada, ma la ricostruzione esatta degli eventi è ancora in corso. Non è chiaro se la vittima sia giunta sul posto per aiutare il figlio, aggredito dai due fratelli, o se si sia trovato coinvolto in un altro modo. Tuttavia, la rissa ha avuto esito tragico, con Gioacchino Vaccaro che ha perso la vita a seguito dei calci e pugni violenti inferti dai due uomini.

Indagini in Corso e Autopsia Disposta

Dopo l’aggressione, i due fratelli si sono allontanati dalla scena e solo in un secondo momento si sono consegnati presso la caserma dei Carabinieri. Le indagini, condotte dal commissariato di Partinico e dalla squadra mobile di Palermo, sono ancora in corso, con gli investigatori che stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio sull’incidente, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo di Gioacchino Vaccaro per determinare con precisione le cause del decesso. Le indagini sono in pieno svolgimento, con l’auspicio di chiarire completamente i contorni di un episodio di violenza che ha scosso la comunità di Partinico.