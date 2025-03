Un cittadino è stato denunciato per diffamazione aggravata a seguito di un post offensivo pubblicato sulla pagina Facebook “Sei di Afragola se (official page)”. Le indagini, avviate dal Comando di Polizia Locale di Afragola, mirano ora a identificare altri responsabili tra gli autori di commenti diffamatori.

Il Controllo e la Sanzione

L’episodio ha avuto origine durante un posto di controllo effettuato dagli agenti della Polizia Locale di Afragola. Durante le verifiche, è emerso che un automobilista non era in possesso del libretto di circolazione originale, ma solo di una fotocopia. Come previsto dall’articolo 180 del Codice della Strada, è elevata una sanzione e concesso un termine di 30 giorni per presentare il documento originale presso un Comando di Polizia.

L’Attacco sui Social e la Denuncia

A seguito del controllo, un cittadino ha pubblicato un post diffamatorio sulla pagina Facebook “Sei di Afragola se (official page)”, generando una serie di commenti denigratori e offensivi nei confronti della Polizia Locale e del suo operato.

Il comandante Salvatore Piricelli, ritenendo che il contenuto del post non solo lese la dignità e la professionalità degli agenti, ma anche l’immagine dell’intero Corpo di Polizia Locale, ha deciso di sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Le indagini sono attualmente in corso per identificare altri utenti che hanno partecipato alla diffusione di contenuti offensivi, i quali potrebbero a loro volta essere perseguiti per diffamazione.

Le Conseguenze Legali della Diffamazione Online

La vicenda evidenzia ancora una volta i rischi legali connessi all’uso improprio dei social media. La diffamazione aggravata tramite internet è punita con pene più severe rispetto alla diffamazione ordinaria, poiché i contenuti offensivi hanno una maggiore diffusione e impatto.