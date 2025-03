Un incidente insolito ha coinvolto un uomo mentre si recava al lavoro. Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, l’uomo, un autista-soccorritore, ha subito una bruciatura alla gamba dopo che il suo telefono cellulare è esploso improvvisamente nella tasca dei jeans.

La dinamica dell’incidente

L’episodio si è verificato mentre l’uomo era alla guida della sua automobile. Dopo aver riposto il telefono nella tasca anteriore dei pantaloni, come è abitudine per molte persone, ha avvertito un rumore simile a una fiammata e un bagliore improvviso provenire dai suoi vestiti. In pochi istanti, il dispositivo ha preso fuoco, causando ustioni alla gamba e danneggiando il tessuto dei pantaloni all’altezza del bacino.

Fortunatamente, l’incendio è stato contenuto rapidamente e non ha avuto conseguenze gravi. Tuttavia, l’accaduto ha lasciato il protagonista dell’episodio e i suoi colleghi profondamente colpiti.

Possibili cause dell’esplosione

L’esplosione improvvisa di smartphone non è un evento comune, ma può verificarsi per diverse ragioni:

Batteria difettosa o danneggiata: le batterie agli ioni di litio, se sottoposte a stress, possono surriscaldarsi e prendere fuoco.

Surriscaldamento eccessivo: lasciare il telefono in tasca, soprattutto in condizioni di calore elevato, può aumentare il rischio di malfunzionamenti.

Utilizzo di accessori non originali: caricabatterie o batterie di scarsa qualità possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

Pressione sulla scocca del telefono: una forte pressione, ad esempio tenendo il cellulare in tasche strette o sedendosi sopra di esso, può danneggiare la batteria.

Come prevenire incidenti simili?

Per evitare situazioni pericolose come quella accaduta a questo autista-soccorritore, è utile adottare alcune precauzioni:

Evitare di tenere il telefono nelle tasche dei pantaloni, specialmente quelle anteriori, per ridurre il rischio di surriscaldamento.

Utilizzare sempre caricabatterie e accessori originali, certificati dal produttore.

Non esporre il telefono a temperature elevate, come cruscotti d’auto o tasche troppo strette.

Controllare periodicamente lo stato della batteria e sostituirla in caso di rigonfiamenti o anomalie.

In caso di surriscaldamento eccessivo, spegnere immediatamente il dispositivo e lasciarlo raffreddare.