L’INPS rinnova il proprio sostegno alle famiglie con il Bonus Vacanze 2025, un’agevolazione pensata per finanziare vacanze studio per bambini e ragazzi. L’iniziativa rientra nel programma “Estate INPSieme 2025”, che offre l’opportunità di partecipare a soggiorni educativi sia in Italia che all’estero, favorendo la crescita personale e culturale dei giovani studenti.

Chi può richiedere il Bonus Vacanze 2025?

Il contributo è destinato ai figli di dipendenti o pensionati della Pubblica Amministrazione. Per accedere al beneficio, è necessario:

✔ Essere iscritti alla banca dati INPS.

✔ Presentare un ISEE aggiornato per determinare l’importo spettante.

Importi e copertura delle spese

L’importo del bonus varia in base alla destinazione e al valore ISEE della famiglia, coprendo fino al 100% delle spese.

Fino a 2.100€ per soggiorni all’estero della durata di 15 giorni.

600€ per soggiorni in Italia di 8 giorni.

1.000€ per soggiorni in Italia di 15 giorni.

Il bonus copre alloggio, vitto, corsi di lingua, attività ricreative e assicurazione, garantendo un’esperienza formativa senza costi aggiuntivi per le famiglie con redditi più bassi.

Come fare domanda?

Le famiglie interessate devono consultare il bando ufficiale sul sito INPS, dove verranno fornite tutte le informazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda.

Un’opportunità unica per i giovani

Il programma Estate INPSieme 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per bambini e ragazzi di vivere un’esperienza educativa stimolante e accessibile, arricchendo il proprio bagaglio culturale e linguistico in un contesto sicuro e organizzato.