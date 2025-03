Il Bonus Sicurezza 2025 rappresenta un’importante agevolazione fiscale per chi desidera migliorare la protezione della propria abitazione. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aliquota di detrazione è stata ridotta dal 50% al 36%, con un limite massimo di spesa detraibile che scende da 96.000 euro a 48.000 euro per unità immobiliare.

Chi può beneficiare del Bonus Sicurezza 2025?

Il bonus è accessibile a tutti i contribuenti soggetti all’IRPEF, indipendentemente dalla residenza. Di conseguenza, possono usufruirne:

Proprietari di immobili

Inquilini con regolare contratto di locazione

Comodatari che occupano l’immobile gratuitamente

Come ottenere il Bonus Sicurezza 2025

Per accedere alla detrazione fiscale, è fondamentale seguire alcuni passaggi:

Effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante, specificando nella causale i riferimenti normativi del bonus.

Conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute, comprese le certificazioni antieffrazione richieste.

Ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo.

Interventi ammessi nel Bonus Sicurezza 2025

Il bonus copre una serie di interventi volti a incrementare la sicurezza dell’abitazione. Tra i principali rientrano:

Infissi blindati, certificati per la resistenza alle effrazioni

Porte blindate e di sicurezza, per proteggere gli accessi principali

Persiane blindate e tapparelle di sicurezza, dotate di sistemi antiscasso

Grate e inferriate, installate su finestre e balconi

Sistemi di allarme e videosorveglianza, inclusi sensori di movimento, videocamere e allarmi sonori

Serrature rinforzate e dispositivi di chiusura avanzati

Vetri antisfondamento, per aumentare la resistenza agli atti vandalici

Attenzione alla documentazione

Tutti gli interventi devono essere giustificati e certificati come finalizzati alla sicurezza dell’abitazione. Inoltre, è necessario conservare le certificazioni antieffrazione e i documenti fiscali per eventuali controlli.

Seguendo questi accorgimenti, sarà possibile beneficiare del Bonus Sicurezza 2025, migliorando la protezione della propria casa e ottenendo un risparmio fiscale significativo.