Il caso del bradisismo ai Campi Flegrei e le polemiche che ne sono derivate sui social stanno suscitando una serie di reazioni forti, spesso dominando il dibattito online. Purtroppo, come accade in molte situazioni delicate, la discussione si è trasformata in uno spazio di sfogo per l’odio e le provocazioni, e i social, in particolare piattaforme come TikTok, stanno diventando il teatro di commenti davvero vergognosi.

Un episodio che ha scatenato l’indignazione di molti è una vignetta che ha fatto il giro dei social, in particolare tra gli ambienti di tifoseria interista, dove si ritrae un eruttante Vesuvio, con i napoletani – tutti in maglia azzurra – in fuga dal vulcano. Una provocazione che ha colpito non solo per il suo contenuto, ma anche per la superficialità con cui si è trattato un tema scientifico di grande rilevanza.

La reazione dei napoletani non si è fatta attendere. Molti hanno sottolineato come la vignetta fosse non solo insensibile, ma anche ignorante: il bradisismo che sta interessando i Campi Flegrei ha poco o niente a che fare con il Vesuvio, ma piuttosto con fenomeni geologici legati alla Solfatara, una zona vulcanica diversa dal Vesuvio. Eppure, purtroppo, la disinformazione e la superficialità hanno preso il sopravvento, alimentando il conflitto.

Una risposta che ha riscosso particolare attenzione recita: «Oltre ad essere individui spregevoli, siete anche ignoranti perché il Vesuvio non c’entra niente con la Solfatara e il bradisismo». Un’affermazione che mette in luce non solo l’ignoranza scientifica di chi ha creato la vignetta, ma anche l’atteggiamento pericoloso che spesso si nasconde dietro provocazioni di questo tipo.

Il tono della replica, non meno piccato, non ha risparmiato ulteriori critiche: «Se tacessi, faresti più bella figura perché tanto il Vesuvio quelli come te non li tiene nemmeno contati tra gli esseri umani». Una risposta che sottolinea come la violenza verbale e la sfida non facciano altro che perpetuare il ciclo di odio, senza portare alcun valore costruttivo.

In mezzo a questo scambio di insulti, rimane il fatto che Napoli, nonostante le provocazioni, continua a brillare come una delle città più affascinanti e ricche di storia e cultura in Italia. Eppure, l’odio e la rivalità calcistica non fanno che distorcere una realtà che dovrebbe unire, piuttosto che dividere.

È essenziale ricordare che il bradisismo e i fenomeni geologici legati ai Campi Flegrei sono questioni complesse che dovrebbero essere trattate con serietà, senza che vengano trasformate in terreno di scontro ideologico o tifoso. Purtroppo, i social spesso diventano la cassa di risonanza di frasi aggressive che non contribuiscono né al dibattito né alla comprensione di temi così importanti per la sicurezza e la tranquillità delle persone coinvolte.