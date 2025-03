A San Giovanni a Teduccio, la Polizia Locale di Napoli è intervenuta tempestivamente per salvare una bimba di tre anni che si trovava priva di sensi tra le braccia della madre. Gli agenti, valutata la gravità della situazione, l’hanno trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove i medici sono riusciti a rianimarla, scongiurando conseguenze più gravi.

Controlli e interventi sul territorio

Nel frattempo, le operazioni della Polizia Locale si sono estese a diverse zone della città con verifiche e sanzioni:

Controlli su attività commerciali: L’Unità Operativa Stella, attiva nella Municipalità 3, ha effettuato ispezioni su quattro esercizi commerciali per verificare il rispetto delle normative amministrative.

Sanzioni a Fuorigrotta: In via Caio Duilio, sono elevati verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, impatto acustico irregolare, mancata assicurazione sui veicoli per le consegne e assenza di autorizzazioni per la vendita di alimenti e alcolici. Un titolare di officina è inoltre denunciato per irregolarità urbanistiche e professionali.

Sgombero a San Carlo all’Arena: In via Gussone, è effettuato lo sgombero e la sanificazione di un locale comunale occupato abusivamente da persone senza fissa dimora.

Operazione a Chiaiano: Gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale hanno presidiato via Emilio Scaglione, controllando 80 veicoli e applicando sequestri, fermi amministrativi e ritiri di patente. Complessivamente sono state accertate 48 violazioni, tra cui guida senza casco, mancata assicurazione e assenza di revisione.