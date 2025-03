Un incidente stradale ha coinvolto due veicoli sulla Via del Mare, in località Buonanotte, nel comune di Castellabate, in direzione Ogliastro Marina. Un scontro tra una Renault Megane e una Peugeot 2008 ha avuto esito drammatico, con quest’ultima che è finita fuori strada, tra le sterpaglie. Due conducenti, un 20enne e un 63enne, entrambi provenienti da Montecorice, sono rimasti feriti nell’incidente.

Intervento dei Soccorsi

Immediatamente, sono intervenute sul luogo dell’incidente le ambulanze della Croce Rossa Italiana, del Soccorso Val Calore e di Tommy 125. I due feriti sono stati prontamente trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano essere gravi, e non destano particolare preoccupazione. Sul posto, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, coordinati dal caposquadra Domenico Cioffi, hanno svolto un importante lavoro di messa in sicurezza della zona.

Rilievi e Rimozione dei Veicoli

Per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Agropoli e della stazione di Castellabate, che hanno effettuato i rilievi necessari. Il sinistro ha causato rallentamenti alla circolazione, ma la situazione è tornata regolare dopo la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata, realizzata dagli operatori del Soccorso Rega e dall’impresa “La Pista”.