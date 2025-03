Con l’arrivo della primavera cresce l’attesa per l’apertura ufficiale della stagione al Vitami’, la location unica di Poggiomarino che promette serate all’insegna dell’energia e del divertimento. L’evento inaugurale si terrà il 19 aprile, con la prima parte dalle 21 alle 24, in una serata che si preannuncia imperdibile per gli amanti della musica e dell’intrattenimento dal vivo.

La serata prenderà il via con le note coinvolgenti di Maurizio Filisdeo, seguite dal Dj Set di Kekko Boccia, che animerà la pista con un mix esplosivo di brani. Ad arricchire lo spettacolo, il suggestivo Show Masterpiece, un’esibizione di artisti che regalerà al pubblico momenti di pura magia e spettacolarità. A partire dalla mezzanotte, la Dance Night trasformerà Vitami’ in un tempio della musica, dando il via a una notte indimenticabile.

Oltre alla proposta musicale, il weekend inaugurale sarà caratterizzato da una novità: a grande richiesta ci sarà il Pranzo spettacolo, con area per accogliere anche i più piccoli. Primo appuntamento Domenica 20 Aprile propio con il pranzo di Pasqua. Ospiti gli Skizzekea. Un’occasione perfetta per riunirsi con amici, conoscere nuove persone e immergersi nell’atmosfera vibrante che da sempre contraddistingue Vitami’.

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano celebrare l’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni.