Nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 marzo, un uomo di 40 anni, incensurato, è stato vittima di una violenta rapina mentre passeggiava in Corso Umberto I a Napoli. Due malviventi a bordo di uno scooter lo hanno minacciato con una pistola, facendosi consegnare un Rolex di lusso e i soldi in contanti che aveva con sé. Prima di fuggire, i rapinatori lo hanno colpito con un coltello alla guancia destra, provocandogli una ferita.

La ricostruzione della rapina

L’allarme è scattato quando il 40enne ferito si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini, nel quartiere Pignasecca. I medici gli hanno diagnosticato una prognosi di cinque giorni per la ferita riportata.

I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti immediatamente in ospedale per raccogliere la testimonianza della vittima. Dalla prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l’uomo sia stato avvicinato dai due rapinatori mentre camminava lungo Corso Umberto I. Dopo averlo minacciato con un’arma da fuoco, i malviventi lo hanno derubato e poi sfregiato con un coltello prima di dileguarsi.

Indagini in corso per identificare i responsabili

Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per risalire ai colpevoli della rapina. I rilievi sul luogo dell’aggressione e la raccolta di testimonianze rappresentano un primo passo fondamentale per chiarire la dinamica dell’episodio. Inoltre, non si esclude che gli investigatori possano acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di individuare i responsabili.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza

Questo ennesimo episodio di violenza nelle strade di Napoli riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. Le rapine di orologi di lusso, spesso accompagnate da aggressioni fisiche, non sono purtroppo un fenomeno nuovo in città. Le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli per contrastare questa piaga, ma episodi come questo dimostrano quanto sia ancora necessario un intervento mirato per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.