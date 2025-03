Napoli torna al centro delle cronache per un nuovo episodio di violenza urbana. Nella notte scorsa, all’Arenella, precisamente in piazza Muzii, un giovane di 25 anni è stato brutalmente aggredito da un branco di cinque ragazzi. L’attacco, avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti, è stato particolarmente vigliacco: colpito alle spalle con pugni alla testa e calci alla schiena, il giovane non ha avuto scampo.

La Dinamica dell’Aggrassione

Secondo il racconto della vittima, tutto è iniziato intorno all’una e un quarto di notte. Il giovane, in compagnia di un amico connazionale, si trovava all’esterno di un negozio di kebab, quando un gruppo di ragazzi rumorosi ha attirato la loro attenzione.

Due di loro si sono avvicinati con la richiesta di bere un sorso dalla bottiglia di birra della vittima. Al suo rifiuto, la situazione è precipitata. “Dopo aver detto di no, mi sono alzato per prendere un bicchiere di plastica all’interno del pub. In quel momento mi hanno colpito con due pugni alla tempia”, ha raccontato il 25enne.

L’Attacco e la Paura

Caduto a terra, il giovane è stato bersagliato da calci, sputi e insulti da almeno altri tre membri del branco. “Cercavo di proteggermi con le braccia e le gambe, ma loro continuavano a colpirmi. Uno di loro mi ha minacciato dicendo: ‘Adesso vattene, altrimenti caccio il coltello e ti buco’. A quel punto sono scappato, terrorizzato”, ha aggiunto la vittima.

Il suo amico, anch’egli sotto shock, ha assistito alla scena senza poter intervenire, decidendo infine di fuggire per mettersi in salvo.