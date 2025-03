intorno alle 0,30 della scorsa notte gli agenti di sicurezza del Consorzio Ge.Se.Ce.Di hanno fermato un uomo di nazionalità marocchina, ricercato da oltre 15 giorni per una serie di atti vandalici ai danni di auto in sosta. L’uomo, un quarantenne già noto per episodi simili, è intercettato dagli agenti nei pressi dei garage dell’Isola B8 del Centro Direzionale. Il sospetto si aggirava tra i veicoli parcheggiati quando, dopo aver infranto il vetro di un furgone senza alcun motivo apparente, ha tentato la fuga alla vista della pattuglia.

L’intervento della sicurezza e l’arresto

Grazie alle immagini di videosorveglianza, gli agenti lo hanno riconosciuto immediatamente e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo. Nonostante il tentativo di resistenza e il forte stato di agitazione, il soggetto è immobilizzato e successivamente consegnato alla Polizia per gli accertamenti e i provvedimenti del caso.

Sospiro di sollievo per i residenti

L’arresto di questo individuo pone fine a settimane di preoccupazione per i residenti delle torri abitative del Centro Direzionale di Napoli, che da tempo segnalavano episodi di vandalismo e danni ai propri veicoli. Ora le forze dell’ordine procederanno con gli atti giudiziari necessari per assicurare che il responsabile risponda delle sue azioni.