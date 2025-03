Nella zona del quartiere Sant’Antonio a Torre del Greco, negli ultimi giorni, sono rinvenuti senza vita almeno dieci gatti appartenenti alla stessa colonia felina. Secondo quanto riportato dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), gli animali, tutti sterilizzati e in buona salute, erano in fase di registrazione come colonia ufficiale.

I volontari dell’associazione hanno scoperto i corpi dei felini nelle vicinanze di alcuni condomini, dove alcuni residenti si erano recentemente lamentati del fatto che i gatti si arrampicassero sui balconi. La macabra scoperta è fatta dalle volontarie che da tempo si occupavano della colonia.

L’AIDAA ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia contro ignoti e ha offerto una ricompensa di 1.000 euro a chiunque fornirà informazioni utili, attraverso una denuncia formale alle forze dell’ordine, che porteranno all’individuazione e alla condanna definitiva dei responsabili di questa strage.

Questo episodio si inserisce in un contesto preoccupante: negli ultimi anni, Torre del Greco ha registrato diversi casi simili, spesso collegati a dinamiche di intolleranza verso le colonie feline. Le autorità locali e le associazioni animaliste stanno intensificando gli sforzi per monitorare la situazione e garantire la sicurezza degli animali sul territorio.