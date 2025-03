«I Carabinieri hanno fermato un uomo di 42 anni di nazionalità cingalese che cercava di smontare una statua d’argento raffigurante Padre Pio dal nostro cimitero cittadino. Lo hanno perquisito e nel suo zaino aveva rosari, statuette, medagliette e altri piccoli oggetti che aveva prelevato dalle tombe, inclusi un peluche e una penna rosa che una bimba aveva lasciato sul loculo del nonno. Tale episodio mi ha molto scosso, colpisce i nostri sentimenti più intimi e profondi». Lo ha detto il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma.

«Ringrazio i Carabinieri della stazione di Palma Campania agli ordini del comandante Massimo Nasti per avere recuperato il maltolto e spero che ciascun oggetto, anche quello dal minimo valore economico, sia presto restituito ai familiari per essere di nuovo deposto sui loculi. Si tratta di oggetti che racchiudono in sé gli affetti più cari, simbolo di sentimenti che neanche la morte può portare via».