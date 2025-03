Un giovane di 19 anni, originario di Napoli e senza fissa dimora, è finito arrestato tre volte in soli quattro giorni con l’accusa di furto. Il ragazzo avrebbe sottratto merce per un valore complessivo di circa 355 euro da diversi negozi situati all’interno della stazione ferroviaria Termini e nelle zone limitrofe di Roma.

Tre arresti in flagranza di reato

Gli episodi si sono verificati nei giorni 21, 22 e 24 febbraio. In tutte e tre le occasioni, l’indagato è fermato dal personale dei negozi, che ha notato i movimenti sospetti e ha immediatamente allertato la sicurezza.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe impossessato della merce dagli scaffali, cercando poi di occultarla per uscire senza pagarla. Tuttavia, grazie alla prontezza degli addetti alla sorveglianza, è stato bloccato prima di riuscire a dileguarsi.

L’intervento dei carabinieri e le conseguenze legali

In tutti i casi, i carabinieri, tempestivamente avvisati dagli addetti alla sicurezza, sono intervenuti per arrestarlo in flagranza di reato. La merce sottratta è stata successivamente restituita ai legittimi proprietari.

L’arresto ripetuto nel giro di pochi giorni solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza nell’area della stazione Termini, spesso teatro di episodi di microcriminalità.