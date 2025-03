Momenti di paura lungo la Taurano-Monteforte Irpino quando un furgone in transito è finito avvolto dalle fiamme. L’incidente è avvenuto nei pressi del viadotto Acqualonga, nel comune di Monteforte Irpino, dove il veicolo stava trasportando pane.

L’intervento dei vigili del fuoco

Subito dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno prontamente spento l’incendio, mettendo in sicurezza l’area e evitando il rischio di ulteriori danni. Nonostante la violenza delle fiamme, fortunatamente il conducente del furgone, pur visibilmente spaventato, è rimasto illeso.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Baiano, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause dell’incendio. Al momento, non sono chiare le origini del rogo, ma le indagini sono in corso.