Il Questore di Napoli ha emesso tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), a seguito di un’indagine condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. I provvedimenti, che variano da uno a cinque anni di durata, sono adottati nei confronti di altrettanti soggetti di età compresa tra i 35 e i 50 anni, che erano denunciati per lancio di fumogeni durante un corteo di tifosi della squadra di calcio “F.C. Pompei”.

I tre individui erano coinvolti in comportamenti pericolosi durante manifestazioni sportive, un atto che ha portato le autorità a prendere provvedimenti per garantire la sicurezza negli eventi sportivi e prevenire ulteriori episodi di violenza o disordini. Con il DASPO, questi individui sono ufficialmente vietati di partecipare a manifestazioni sportive per il periodo indicato nei provvedimenti.