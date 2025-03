Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Chiusano San Domenico, lungo la strada provinciale. Il sinistro, avvenuto nei pressi del distributore di carburanti Q8, ha coinvolto due autovetture, causando la morte di uno dei conducenti.

I soccorsi e il decesso sul posto

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118, che hanno tentato in ogni modo di rianimare la vittima. Tuttavia, nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’era più nulla da fare ed è dichiarato il decesso sul posto.

Gli occupanti dell’altro veicolo, invece, sono rimasti feriti e sono trasportati d’urgenza presso l’ospedale di Avellino per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le loro condizioni di salute.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente

I carabinieri hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento non è chiaro se vi siano state violazioni del codice della strada, un colpo di sonno o altre circostanze che possano aver determinato l’impatto fatale.

Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le riprese delle telecamere di sicurezza, se presenti nella zona, per chiarire eventuali responsabilità.

Un altro tragico incidente sulle strade irpine

L’incidente di Chiusano San Domenico si aggiunge purtroppo alla lunga lista di sinistri stradali che si verificano sulle strade della provincia di Avellino. La sicurezza stradale rimane un tema di grande preoccupazione, e questi episodi tragici sottolineano ancora una volta l’importanza di rispettare i limiti di velocità, prestare attenzione alla guida e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare simili tragedie.