Un’operazione mirata della Polizia locale di Napoli ha portato a importanti interventi in vari quartieri della città. Tra gli episodi rilevanti, un titolare di un bar in largo Giusso, nel centro storico, è denunciato per aver somministrato alcool a tre minorenni, due dei quali appena quindicenni. La polizia, impegnata nei controlli, ha anche individuato altre due minorenni di 15 anni in piazza del Gesù, mentre consumavano alcolici senza riuscire a fornire informazioni sul luogo di acquisto. Dopo l’intervento, i cinque giovani sono affidati ai rispettivi genitori.

Controlli in Stazione Centrale e Sanzioni per Attività Abusive

Contemporaneamente, l’Unità operativa San Lorenzo, con il supporto della Polfer, ha effettuato controlli nella zona della stazione centrale, sanzionando un venditore ambulante per commercio in area non consentita e una cittadina straniera per vendita di alimenti senza autorizzazione. I controlli hanno portato al sequestro di 250 prodotti alimentari e 565 articoli per l’igiene personale e cosmetici. Inoltre, nelle strade limitrofe alla stazione, sono state sanzionate due agenzie di affari per esercizio abusivo di attività, tra cui agenzia di viaggi, vendita di biglietti e bibite, e per l’assenza delle autorizzazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Decumani: Sanzioni per Attività Commerciali Irregolari

Anche l’area dei Decumani ha visto numerosi interventi per verificare le attività commerciali. Le sanzioni sono emesse per vari motivi, tra cui mancanza della Scia di vicinato e sanitaria, vendita di alcolici senza autorizzazione e occupazione abusiva di suolo pubblico. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in questa zona per garantire il rispetto delle normative.