Un’importante operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce un vasto traffico di fitofarmaci contraffatti in provincia di Napoli, con gravi rischi per la salute pubblica e l’ambiente. L’indagine, condotta dalla Procura di Torre Annunziata, ha portato all’individuazione di nove persone indagate e al sequestro di beni per un valore di quasi 8 milioni di euro.

L’Operazione della Guardia di Finanza

Oltre 200 militari appartenenti a 30 reparti della Guardia di Finanza hanno eseguito le misure cautelari e il decreto di sequestro preventivo emessi dal Tribunale di Torre Annunziata. Le accuse rivolte agli indagati includono:

Associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione e adulterazione di fitofarmaci;

Ricettazione;

Riciclaggio e auto-riciclaggio.

Uno degli indagati è stato arrestato e condotto in carcere, un altro è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre sette persone hanno ricevuto il divieto di dimora in Campania.

Il Sequestro e i Fitofarmaci Illegali

Le indagini sono partite da un maxi-sequestro avvenuto nel 2023, in cui la Guardia di Finanza ha rinvenuto oltre 46.000 litri di fitofarmaci adulterati presso la sede della società Agro Val Service, con sede a Boscoreale. Tali prodotti avrebbero generato un giro d’affari illecito di circa 5 milioni di euro.

L’amministratore della società, insieme a complici, avrebbe importato i fitofarmaci da Cina e Thailandia senza autorizzazioni sanitarie e ambientali. Questi venivano poi manipolati per ottenere miscele altamente nocive, in grado di garantire un risparmio economico illecito ai clienti finali.

Le analisi condotte dall’ICQRF hanno confermato che i fitofarmaci sequestrati contenevano sostanze altamente cancerogene e pericolose per la salute umana.

Il Riciclaggio dei Profitti Illeciti

I proventi dell’attività criminosa sono reinvestiti nell’acquisto di tre immobili:

Un appartamento a Scafati;

Una residenza estiva a Capaccio Paestum;

Un B&B a Porto Cesareo (Lecce).

Questi beni, per un valore totale di 381.050 euro, sono stati sequestrati dalle autorità.

Indagini e Perquisizioni in Sei Regioni

Attualmente, sono in corso 55 perquisizioni nelle regioni Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L’obiettivo è identificare ulteriori acquirenti e intermediari coinvolti nel traffico di fitofarmaci illegali, al fine di impedirne l’uso nelle coltivazioni agricole, proteggendo così l’ambiente e i consumatori finali.