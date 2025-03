Con oltre quattrocento eventi tra workshop e seminari di formazione, da domani fino al 14 marzo 2025 si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza da Basso, l’undicesima edizione di “Didacta Italia”.

L’appuntamento dedicato alla formazione e all’innovazione scolastica rappresenta una delle fiere più importanti nel panorama dell’istruzione. I programma sono quattro: programma scientifico, programma Eventi -espositori, l’area dedicata ai social per i prof ed il programma per le università.

Didacta Italia da più di dieci anni offre al personale scolastico e ai visitatori la possibilità di partecipare a workshop e seminari per aggiornarsi e approfondire temi connessi all’innovazione didattica.

Anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà presente a Didacta con un ricco programma di attività: gli eventi organizzati dal MIM sono oltre 130 anche in collaborazione con altri partner istituzionali: Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Inail, Garante per la protezione dei dati personali, Ministero della Cultura, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interverrà all’evento di apertura, domani mattina alle 10.45.

Il Ministero sarà poi presente nel Padiglione Spadolini con un ampio spazio in cui, oltre ad una arena per la formazione, ci saranno desk e tavoli informativi; i visitatori potranno incontrare il personale del MIM per approfondire tutte le novità in atto. Nell’area ministeriale sarà previsto anche uno spazio di approfondimento sulla figura di Maria Montessori in collaborazione con Opera Nazionale Montessori, Liceo Statale “Maria Montessori” di Roma e I.C. “Riccardo Massa” di Milano, capofila della rete nazionale delle scuole secondarie di I grado Montessori.

Tra i temi degli eventi MIM, l’Intelligenza Artificiale, il PNRR per l’Istruzione, le competenze digitali, lo sport, le discipline STEM, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la robotica, l’Educazione civica.