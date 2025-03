La scorsa notte, nella centrale via Trieste a Catania, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di due giovani motociclisti: Edoardo Distefano, 24 anni, originario di Catania, e Cristian Gargano, 25 anni, di Roma. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 1:30, i due viaggiavano su una moto di grossa cilindrata, una Honda Africa Twin, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono schiantati contro un’auto parcheggiata lungo la strada.

L’impatto è stato estremamente violento, e nonostante l’intervento tempestivo del personale medico del 118, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Catania, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La comunità locale è profondamente scossa dalla tragedia, e le autorità stanno proseguendo le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente.