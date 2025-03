Ancora un drammatico incidente sulle strade della provincia di Napoli. Intorno alle 20:40, in via Palazziello 205 a Volla, un giovane di 34 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro con un camion mentre era alla guida del suo scooter.

L’incidente mortale

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, di origine straniera, si sarebbe scontrato violentemente contro il mezzo pesante, riportando gravi ferite. All’arrivo dei carabinieri, la vittima era ancora cosciente ma perdeva molto sangue dalla bocca. Tuttavia, all’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare: il ragazzo era già deceduto.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al momento, non è chiaro se siano stati coinvolti altri veicoli o se il giovane abbia perso il controllo del mezzo per cause accidentali.

Sicurezza stradale: un problema da affrontare

Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in Campania, dove incidenti mortali su due ruote sono purtroppo frequenti. Le autorità locali sono chiamate a intensificare i controlli e migliorare la viabilità per prevenire ulteriori tragedie.