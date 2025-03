A partire dalla Legge di Bilancio 2025, il governo ha introdotto un nuovo bonus da 500 euro destinato alle famiglie con figli di età inferiore ai 14 anni. Questo incentivo economico rientra nel progetto ‘Fondo Dote Famiglia’ e ha l’obiettivo di supportare le spese per attività extrascolastiche, come sport, cultura e altre iniziative educative. Il bonus si rivolge in particolare alle famiglie con un ISEE fino a 15mila euro, per favorire l’inclusione sociale e alleviare il peso delle spese familiari.

Obiettivo del Bonus

Il contributo di 500 euro è pensato per coprire parzialmente o totalmente le spese per attività extra-scolastiche, in modo da ridurre il carico economico sulle famiglie e incoraggiare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi a esperienze formative al di fuori del contesto scolastico. Tra le attività ammissibili ci sono corsi sportivi, musica, arte, lingue straniere e altre esperienze educative. Il governo ha dichiarato che il bonus ha anche lo scopo di favorire la genitorialità e stimolare una maggiore inclusione sociale per i bambini e ragazzi, dando loro l’opportunità di crescere attraverso attività che arricchiscono la loro formazione.

Requisiti ISEE per beneficiare del Bonus

Il bonus è destinato alle famiglie con figli minorenni (di età inferiore ai 14 anni) e un ISEE non superiore a 15mila euro. Questa soglia, inizialmente fissata a 35mila euro, è stata ridotta per concentrare le risorse verso le famiglie con redditi più bassi. L’obiettivo è promuovere una maggiore equità nella distribuzione delle risorse, in modo che chi si trova in una situazione economica più difficile possa beneficiare maggiormente dell’incentivo.

Come fare richiesta per il Bonus di 500 euro

Le famiglie interessate possono fare richiesta del bonus attraverso una domanda di rimborso. Per fare ciò, dovranno presentare le fatture o le ricevute che attestano l’iscrizione e la partecipazione dei figli alle attività extrascolastiche. Le attività che possono essere rimborsate sono quelle riconosciute come formative, tra cui:

corsi sportivi, corsi di musica, corsi di lingue straniere, corsi d’arte

altre esperienze formative

Il rimborso verrà effettuato solo dopo che le autorità competenti avranno verificato gli importi spesi per le attività.

Cumulabilità del Bonus con altre agevolazioni

Il bonus di 500 euro è cumulabile con altre agevolazioni fiscali ed economiche a cui le famiglie possono avere diritto. Questo approccio permette alle famiglie di sfruttare il bonus in combinazione con altri aiuti senza compromettere l’accesso a tali agevolazioni. In questo modo, le famiglie che ricevono già altri benefici possono utilizzare il bonus come un ulteriore supporto senza dover scegliere tra diverse forme di sostegno.

Finanziamento e gestione del Bonus

Il Fondo totale per il 2025 ammonta a 30 milioni di euro, destinati a finanziare l’intero programma. Le modalità dettagliate per fare richiesta e gestire il contributo saranno definite in un decreto che dovrebbe essere emesso entro il mese di marzo 2025. Le famiglie dovranno quindi seguire le indicazioni ufficiali che saranno comunicate dalle autorità competenti per completare la procedura di richiesta.