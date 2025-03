Paura a Marina di Casal Velino, nel Salernitano, dove un incendio si è sviluppato all’interno della cucina di un ristorante. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero causate da un cortocircuito in una friggitrice.

Il tentativo di spegnere il fuoco e l’intervento dei carabinieri

Il proprietario del locale, accortosi del rogo, ha inizialmente cercato di spegnere le fiamme utilizzando degli strofinacci, ma senza successo. La situazione è rapidamente peggiorata, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a contenere il fuoco utilizzando degli estintori e a mettere in salvo l’uomo.

L’intervento dei vigili del fuoco e i soccorsi

Successivamente, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno domato definitivamente l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente.

I sanitari del 118 hanno prestato soccorso al ristoratore, poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma resta da valutare l’entità dei danni subiti dal locale.