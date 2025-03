Paura a Marcianise, dove oggi un’esplosione ha provocato il ferimento di tre persone. L’incidente è avvenuto a causa di una fuoriuscita di GPL da un serbatoio situato all’esterno di alcune abitazioni, causando un forte boato e danni agli edifici coinvolti.

Feriti e condizioni di salute

Secondo le prime ricostruzioni, due delle tre persone coinvolte hanno riportato ustioni gravi e si trovano ora ricoverate in ospedale in condizioni critiche. Il terzo ferito, invece, ha riportato lesioni più lievi ed è sotto osservazione.

Indagini in corso: sequestrati gli immobili

A seguito dell’esplosione, i Carabinieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini. Su disposizione del Pubblico Ministero, i due immobili colpiti dall’incidente sono sequestrati per consentire gli accertamenti tecnici sulle cause della fuga di gas.

Cause dell’incidente: ipotesi e sicurezza

Le prime ipotesi indicano che la perdita di GPL possa essere provocata da un malfunzionamento del serbatoio o da un’eventuale manutenzione inadeguata. Gli esperti raccomandano sempre di effettuare controlli periodici sugli impianti per evitare tragedie simili.