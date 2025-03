Attimi di paura e tensione la scorsa notte nella frazione Sant’Eustachio di Montoro, dove un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti a un’abitazione. L’esplosione, accompagnata da un forte boato e da un’onda d’urto che ha mandato in frantumi i vetri delle finestre, ha scosso i residenti e i proprietari dell’immobile preso di mira.

L’esplosione e i danni

Il violento scoppio ha causato danni materiali alla casa, ma fortunatamente non si segnalano feriti tra i residenti. La forza dell’esplosione è stata tale da compromettere la sicurezza dell’abitazione, con i vetri delle finestre che sono andati in frantumi. Nonostante il panico iniziale, nessuno è rimasto coinvolto fisicamente nell’incidente.

Indagini in corso

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Montoro, che sono già al lavoro per risalire agli autori dell’attentato. Diversi indizi portano gli inquirenti a ipotizzare che si tratti di un avvertimento o di un atto di vendetta, ma sono ancora in fase di accertamento tutte le circostanze che potrebbero aver portato a questo episodio.

Il proprietario dell’abitazione è stato già ascoltato dalle forze dell’ordine per cercare di ottenere ulteriori informazioni. Si indaga su eventuali minacce ricevute in passato e su movimenti sospetti che possano aver avuto luogo nelle ore o nei giorni precedenti l’esplosione.