A via Lamaria, a Torre del Greco, potrebbero essere presenti esche o bocconi avvelenati destinati agli animali. La segnalazione arriva dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, che ha rilevato sospetti avvelenamenti dolosi, dopo la morte di sette gatti appartenenti a una colonia felina nel quartiere Sant’Antonio.

In risposta a questa emergenza, il sindaco Luigi Mennella ha emesso un’ordinanza che introduce misure più stringenti per tutelare cani e gatti, impedendo loro di ingerire accidentalmente sostanze tossiche.

Le misure previste dall’ordinanza

Per garantire la sicurezza degli animali, il provvedimento stabilisce che:

I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio, con la museruola consigliata, per evitare l’ingestione accidentale di bocconi avvelenati.

Cani e gatti non possono vagare liberamente: i proprietari devono impedire loro di uscire dalle abitazioni senza controllo.

Chiunque trovi un animale morto o materiale sospetto, come bocconi contaminati, vetri, plastiche o metalli, deve evitare il contatto diretto e segnalare immediatamente il ritrovamento alla Polizia Locale.

Interventi di prevenzione e bonifica

Per informare la cittadinanza, verranno installati cartelli di avviso sulla possibile presenza di esche avvelenate nell’area. Inoltre, il servizio di igiene urbana sarà incaricato di effettuare una bonifica sanitaria delle zone coinvolte.