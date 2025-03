Secondo gli investigatori, l’incendio di un escavatore appartenente a un’impresa di movimento terra, che stava lavorando in un cantiere edile nel centro di Avellino, sarebbe di natura dolosa. Le fiamme si sono sviluppate nella serata di giovedì, poco prima delle ore 21, e sono spente inizialmente dagli agenti della polizia municipale che sono intervenuti prontamente. Gli agenti si trovavano in zona, precisamente in via Pontieri, a pochi passi dalla sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dopo essere allertati da alcuni cittadini.

Successivamente, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area del cantiere, evitando ulteriori danni. Durante le indagini, affidate alla Squadra Mobile della questura di Avellino, sono rinvenuti tracce di liquido infiammabile, il che ha confermato l’ipotesi che l’incendio fosse appiccato deliberatamente.

L’indagine continua per cercare di identificare i responsabili di questo gesto e comprendere eventuali motivi alla base di questo atto vandalico.