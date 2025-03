Un’improvvisa tragedia ha colpito la comunità di Gragnano: Ivana Chierchia, giovane mamma di soli 36 anni, è morta nella notte a causa di un infarto. La donna, sposata e madre di un bambino di pochi mesi, lascia un vuoto incolmabile tra familiari e amici. La notizia ha scosso profondamente il paese, con centinaia di messaggi di cordoglio che stanno riempiendo i social. «Una famiglia distrutta, povera ragazza. Riposa in pace», scrive qualcuno. E ancora: «Che strazio, non ci posso credere».

In tanti si stringono attorno al marito e al piccolo, cercando di offrire conforto in questo momento di dolore. La comunità di Gragnano piange la scomparsa di una donna amata e stimata, portata via troppo presto da un destino crudele.