Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto elezioni, che introduce importanti novità sulle modalità di voto a partire dalle prossime amministrative. Tra le principali misure approvate, c’è la possibilità di votare in due giorni consecutivi, con seggi aperti:

Domenica dalle 7 alle 23

Lunedì dalle 7 alle 15

Questa modifica sarà già in vigore per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025. Inoltre, l’election day con i referendum è stato fissato in concomitanza con i ballottaggi, nelle date dell’8 e 9 giugno.

Riforma della Pubblica Amministrazione: le novità del DDL Merito

Oltre al decreto elezioni, il Consiglio dei ministri ha approvato anche il disegno di legge Merito, presentato dal ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Il provvedimento introduce modifiche rilevanti sul reclutamento e la carriera dei dirigenti pubblici. Una delle novità più discusse è la possibilità per un dirigente di proporre un proprio collaboratore per la qualifica di dirigente, senza concorso.

Il DDL prevede inoltre:

Nuove regole per la progressione di carriera nella PA

Miglioramento del sistema di valutazione delle performance del personale, sia dirigenziale che non dirigenziale

Altri provvedimenti all’esame del Governo

Oltre a queste misure, il Consiglio dei ministri ha esaminato altri importanti provvedimenti, tra cui:

Testo unico in materia di versamenti e riscossione, con l’obiettivo di semplificare il sistema fiscale

Decreto legislativo di revisione delle accise, che potrebbe introdurre modifiche sulla tassazione di beni specifici.