Dopo una chiusura durata alcune settimane, Edenlandia ha finalmente riaperto le sue porte, accogliendo le prime famiglie entusiaste di tornare nel celebre parco giochi di Napoli. Per celebrare l’occasione, la dirigenza ha introdotto una promozione speciale: un braccialetto da 10 euro che ha permesso ai visitatori di accedere a tutte le attrazioni disponibili.

Tuttavia, non tutte le giostre erano funzionanti. Alcune attrazioni, infatti, rimarranno chiuse fino a lunedì, in attesa della presentazione della documentazione necessaria per ottenere la licenza temporanea dal Comune. Questo passaggio burocratico, seppur lungo e complesso, non riguarda aspetti tecnici o di sicurezza, ma esclusivamente requisiti amministrativi per inserire altre sei giostre nella licenza provvisoria, preludio al rilascio della definitiva.

Giostre Aperte e Quelle Ancora in Attesa

Nonostante alcune attrazioni ancora inaccessibili, il pubblico ha risposto con entusiasmo, affollando le giostre disponibili e godendosi le prime ore di riapertura. Tra le attrazioni ancora ferme, spiccava il trenino storico di Edenlandia, una delle giostre più amate da grandi e piccini, che dovrà attendere qualche giorno prima di tornare in funzione.

Nel frattempo, l’animazione ha contribuito a creare un’atmosfera di festa. Numerosi bambini hanno partecipato alle attività organizzate davanti al palco centrale, dove animatori e ballerini si sono alternati per intrattenere i presenti.

Un Iter Burocratico Complesso per la Riapertura Completa

L’iter per ottenere la licenza provvisoria si è rivelato più lungo del previsto, a causa della necessità di una corposa documentazione amministrativa. Tuttavia, la sicurezza del parco non è in discussione e il percorso intrapreso servirà a garantire la piena operatività di tutte le attrazioni nel più breve tempo possibile.