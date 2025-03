Il Carnevale di Saviano entra nel vivo con la prima sfilata dei dodici carri allegorici, previsti per oggi sul circuito storico della città. I temi scelti dalle associazioni pro-Carnevale spaziano infatti dalla cultura pop alla stretta attualità, offrendo un mix di fantasia, ironia e riflessione sociale.

I carri allegorici: dai cartoon alla critica sociale

Ecco inoltre l’elenco delle opere realizzate dai comitati locali:

Rione Sant’Erasmo – Leggende di rinascita: la Fenice, il Guerriero e le Ombre

Punto Radio Saviano O’ Tubbazz – Freedom: meglio p-orchi che orchi

Rione Sirico – La fabbrica del carnevale

Comitato Quelli della Notte – Una meraviglia da proteggere e salvare

Rione Cerreto-Aliperti – Inside Out

Comitato La Vittoria e W la TV – Apecalisse

Rione Croce – Dragon Ball Z, omaggio al maestro Akira Toriyama

Associazione Prospettive Fressuriello – The Garfield

AGM Production e Rione Capocaccia – Purgatorio (ispirato a Dante)

Rione Sena – Gli Hippy

Rione Torre – Rione Torre nello Spazio

Gruppo Mascherato Giovani Teglia – Jurassic Saviano: la giungla della verità tra predatori e prede

Le tematiche affrontate nei carri uniscono l’omaggio a icone della cultura pop come Dragon Ball Z, Inside Out e Garfield a riflessioni più profonde, come il viaggio dantesco del Purgatorio e la rappresentazione sociale di Freedom e Jurassic Saviano.

Il programma del Carnevale di Saviano

Il sindaco Vincenzo Simonelli ha quindi sottolineato l’importanza della festa, invitando tutti a divertirsi nel rispetto delle regole e della sicurezza pubblica.

Domenica 2 marzo – Prima sfilata dei carri, con partenza alle ore 15:30

Lunedì 3 marzo – Concerto di Carnevale con il maestro Enzo Gragnaniello, preceduto dal Collettivo Artistico Vesuviano

Martedì 4 marzo (Martedì Grasso) – Seconda e ultima sfilata, con partenza alle 15:00

Madrina d’eccezione: l’attrice Maria Grazia Cucinotta

Un Carnevale tra tradizione e innovazione

Il Carnevale di Saviano si conferma quindi un evento di grande impatto culturale e sociale, capace di coinvolgere tutta la comunità e attrarre visitatori grazie alla creatività delle associazioni locali. Tra carri spettacolari, musica e ospiti d’eccezione, la festa si preannuncia infatti indimenticabile.