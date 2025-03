Un grave incidente stradale si è verificato nella notte dell’11 marzo 2025 sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Atena Lucana in direzione sud. Due autoarticolati sono rimasti coinvolti in un tamponamento che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia.

Dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due mezzi ha impattato violentemente contro l’altro, rischiando di finire in una scarpata. Fortunatamente, il guardrail ha retto all’urto, impedendo il peggio.

A bordo del camion ribaltato viaggiavano tre ambulanti calabresi, che hanno riportato ferite lievi. In totale, quattro persone sono rimaste coinvolte nel sinistro, ma nessuna di loro è in condizioni critiche.

Interventi sul posto

Immediatamente dopo l’accaduto, sul luogo dell’incidente sono intervenuti:

La Polizia Stradale di Sala Consilina per i rilievi del caso;

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina per la messa in sicurezza dei veicoli;

Il personale del 118 per prestare soccorso ai feriti;

I tecnici dell’Anas per il ripristino della viabilità.

L’area è stata messa in sicurezza nel giro di poche ore, sebbene il traffico abbia subito rallentamenti. Fortunatamente, data l’ora notturna, il volume di veicoli in transito era limitato, riducendo ulteriori disagi alla circolazione.