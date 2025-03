Nella notte scorsa, i Carabinieri di Sant’Anastasia sono intervenuti in via dei Romani per un grave incidente che ha coinvolto due giovani a bordo di uno scooter.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, le due ragazze avrebbero perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Al momento, non sono ancora chiare le cause precise dell’incidente, ma non si esclude l’ipotesi di una distrazione o di un possibile ostacolo sulla carreggiata.

Condizioni delle vittime

Le due giovani sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale. Una di loro ha riportato contusioni al naso ed è stata medicata sul posto con una prognosi favorevole. Più gravi, invece, le condizioni della seconda ragazza, che è stata trasferita d’urgenza in codice rosso a causa di una lacerazione al fegato e contusioni multiple.

Indagini in corso

I Carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Potrebbero essere analizzate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per raccogliere ulteriori elementi utili a comprendere le cause dell’incidente.