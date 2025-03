Oltre 190 chilogrammi di dolci tipici indiani sequestrati dalla Polizia Stradale di Avellino Ovest lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. La merce, trasportata all’interno di un furgone insieme a prodotti ortofrutticoli, è risultata priva di tracciabilità e non conservata a una temperatura idonea a garantirne lo stato di conservazione. Gli agenti, in collaborazione con il Servizio di prevenzione alimentare della ASL di Avellino, hanno accertato che i dolci erano distribuiti da un’azienda con sede in provincia di Napoli. Il trasporto avveniva senza il rispetto delle normative igienico-sanitarie, esponendo i prodotti a potenziali rischi per la salute pubblica.

A bordo del furgone viaggiavano due cittadini di nazionalità indiana, il cui mezzo è posto sotto sequestro. L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli volti a contrastare la distribuzione di alimenti non conformi alle normative vigenti, garantendo così maggiore sicurezza ai consumatori.