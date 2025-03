Un incidente stradale ha causato disagi nel tardo pomeriggio di ieri sulla Tangenziale di Napoli, all’altezza dell’uscita di Corso Malta. Due automobilisti, arrivati contemporaneamente sulla corsia Telepass, non sono riusciti a evitare l’impatto, causando rallentamenti e lunghe code.

Incidente sulla Tangenziale di Napoli: cosa è successo?

L’incidente si è verificato alle 17:06 all’uscita di Corso Malta, nel punto in cui chi arriva da Pozzuoli può utilizzare la corsia laterale per evitare il traffico e accedere alle uscite destinate ai veicoli provenienti da Capodichino.

Nonostante la velocità ridotta, i due automobilisti si sono scontrati, provocando lievi contusioni a uno di loro. L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine ha ulteriormente rallentato il traffico, con lunghe code che si sono protratte fino alla rimozione dei veicoli incidentati intorno alle 19:00.

Tangenziale di Napoli: traffico e aggiornamenti

L’incidente ha creato forti rallentamenti sulla Tangenziale di Napoli, in un orario già critico per la viabilità cittadina. Fortunatamente, la velocità moderata delle auto in prossimità dei caselli ha evitato conseguenze più gravi.

Nel frattempo, si segnala la riapertura del tratto tra Vomero e Fuorigrotta, che dovrebbe contribuire a migliorare la fluidità del traffico nelle prossime ore.